Hà Tĩnh: Khởi tố hai đối tượng đánh kiểm lâm

(PL)-Ngày 5-12, ông Phan Thành Giáp - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Ngọc Quý và Nguyễn Trí Kiểm (cả hai đều trú tại xóm 3, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 30-11, tại hồ Thượng Tuy (xã Cẩm Thịnh), tổ tuần tra thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ do anh Nguyễn Huy Hoàng phụ trách phát hiện thuyền của Lê Ngọc Lương và Cao Văn Tuyến (đều trú tại xã Cẩm Thịnh) vận chuyển gỗ trái phép. Tổ công tác đã đưa các đối tượng và số gỗ về trạm để xử lý. Lương và Tuyến liền gọi điện thoại cho nhiều người ở xã Cẩm Thịnh đến giải cứu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Kiểm và Quý cùng 20 đối tượng khác cầm gậy gộc xông vào trụ sở Trạm bảo vệ rừng số 6, đánh bị thương anh Hoàng và một nhân viên kiểm lâm khác. Hiện hai người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. L.NGUYỄN