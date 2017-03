Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện Nghi Xuân

Trước đó, Nhung lập hồ sơ khống về đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh qua sông Lam) để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ đất tái định cư. Tiếp đấy, Minh (khối trưởng khối 1, thị trấn Xuân An) tiếp tay cho Nhung và viết phiếu thu với nội dung Nhung “mua hóa giá nhà trẻ và giao đất”. Sau đó, mặc dù hồ sơ của Nhung chưa đủ cơ sở pháp lý, kế toán chưa lập phiếu chi nhưng ông Việt vẫn ký duyệt, chi trả cho Nhung số tiền 149,4 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, liên quan đến sai phạm lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy II, đến nay ngoài việc khởi tố các bị can trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố sáu bị can khác. Những người này đều là cán bộ tại huyện Nghi Xuân, từ cấp trưởng phòng đến chủ tịch thị trấn. Họ bị khởi tố về các tội thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Đ.LAM