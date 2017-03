Hà Tĩnh: Khởi tố phó Chủ tịch Hội LHPN xã ôm tiền tỷ bỏ trốn

Sáng nay 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã hoàn chỉnh hồ sơ, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với bà Võ Thị Huệ (SN 1959, trú tại xóm Phúc Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc).

Bà Võ Thị Huệ là phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, kiêm chức thủ quỷ của xã Thuần Thiện, đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thuần Thiện khoá 2005-2011 đã ôm trọn số tiền gần 1,1 tỷ đồng bỏ trốn.Đây là số tiền mà từ đầu năm 2010 cho đến nay UBND xã Thuần Thiện đã thu về từ các khoản bán đấu thầu đất nhà ở trên địa bàn, tiền thu ngân sách và nhiều khoản thu lệ phí khác… và bà Võ Thị Huệ được UBND xã giao nhiệm vụ trực tiếp thu, giữ số tiền này để giao nộp lên cho cơ quan chuyên trách, thế nhưng sau khi thu tiền bà Huệ lại không hề nộp bất kỳ một đồng nào.



Ngay sau khi nhận tin báo từ UBND xã Thuần Thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã vào cuộc điều tra vụ việc. Được biết bà Võ Thị Huệ có chồng là anh Bùi Văn Ch.(SN 1954 trú cùng quê và đã có với nhau 5 con) có đời sống kinh tế thuộc hạng khá giả. Sau khi bỏ trốn một thời gian đầu Võ Thị Huệ có bí mật liên lạc về gia đình, nhưng sau đó do sợ bị bại lộ nên Huệ đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn.



Theo Dương Quang (SGGP)