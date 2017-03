Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt các nữ quái lừa đảo

Ngày 18.12, cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP.Hà Tĩnh cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1973), trú tại phường Trần Phú là cán bộ hợp đồng của Công ty cổ phần Dược và Thiết bị y tế Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Trúc đã lừa mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ dân, rồi đem đi công chứng thế chấp vay vốn ngân hàng. Qua quá trình điều tra cho thấy Trúc có liên quan đến đường dây lừa đảo của dược sĩ Lê Thị Tương (SN 1973), cán bộ khoa Dược Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, đã bị công an bắt ngày 2.11. Số tiền lừa đảo liên quan trực tiếp Lê Thị Tương đã lên đến trên 17 tỷ đồng.



Trước đó vào ngày 15.12, Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt Nguyễn Thị Hoa, kế toán Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi giả mạo chữ ký lãnh đạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân và cơ quan nhà nước. Số tiền mà Hoa lừa đảo chiếm đoạt lên đến 11 tỷ đồng, không có khả năng hoàn trả.



Theo Lam Khê (Dân Việt)