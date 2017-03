Hà Tĩnh: Ngày 10/6 xử vụ gây rối ở Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 7/6, trao đổi với PV Infonet ông Trần Quốc Việt, Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ án sẽ được xét xử vào sáng 10/6 với 2 bị cáo đầu tiên với tội danh “trộm cắp tài sản”. Đây là phiên tòa mở đầu trong chuỗi vụ án gây rối, hủy hoại, trộm cắp tài sản tại Khu kinh tế Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh vừa qua.

Một số nghi can liên quan đến vụ gây rối trật tựngày 14/5 -ảnh Trần Hưng





Cũng theo ông Việt, tham dự phiên tòa để đưa tin có các phóng viên báo chí của tỉnh Hà Tĩnh, T.Ư và phóng viên nước ngoài, đặc biệt có sự tham dự của nhóm phóng viên Đài truyền hình T.Ư Trung Quốc CCTV.

Liên quan đến vụ gây rối, xô xát xẩy ra vào ngày 14/5 tại Dự án Formosa (nhà máy của Đài Loan, có nhiều người Trung Quốc làm việc, đóng tại cảng nước sâu Khu công nghiệp Vũng Áng, thuộc huyện Kỳ Anh) đã có 149 người bị thương, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Ông Hồ Anh Tuần, Trưởng ban Khu kinh tế Hà Tĩnh cho biết, hiện lực lượng công an đã tạm giam 99 đối tượng, đã khởi tố bị can đối với 36 đối tượng về hành vi “gây rối trật tự” và “trộm cắp tài sản”, tạm giam 33 bị can khác để tiếp tục điều tra.

Về việc truy tìm trả lại thiết bị bị mất cắp cho chủ đầu tư, đến nay các cơ quan chức năng đã vận động người dân tự giác giao nộp, phát hiện, thu giữ 242 thiết bị, trong đó có 19 màn hình và 19 ổ cứng máy tính, 5 máy tính xách tay, 13 máy photo copy, hiện đã trao trả phần lớn số thiết bị này cho các doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, tính đến ngày 7/6 tại Khu kinh tế Vũng Áng có 17.700 cán bộ, công nhân lao động, trong đó có có 1.503 lao động nước ngoài làm việc. Riêng tại Dự án Formosa đến nay đã có 89 nhà thầu quay trở lại làm việc, trong đó có 12 nhà thầu Đài Loan, 12 nhà thầu Trung Quốc, 33 nhà thầu chính…

Theo Trương Hoa/Infonet