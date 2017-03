Hà Tĩnh: Sốc ma túy tử vong khi đang lái xe

Thông tin từ công an huyện Hương Khê cho biết, khoảng 19 giờ tối 4/9, tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, một nam thanh niên đang điều khiển xe mô tô thì bất ngờ ngã xuống đường và tử vong sau đó.



Người nhà nạn nhân cho biết, chiều 4/9, sau khi đi rừng về, T. đã uống rượu với một số thợ xây dựng ở xã Phúc Trạch và ra về trước nhưng không về nhà; sau đó thì bị ngã và tử vong ở địa điểm trên.



Tại hiện trường vụ tai nạn, công an huyện Hương Khê phát hiện 1 bơm kim tiêm, 1 lọ nước cất mới sử dụng. Kiểm tra người nạn nhân thu được một lọ nước cất chưa sử dụng và gần 200 ngàn đồng.



Theo xác định ban đầu của Công an Hương Khê, trước đó, nạn nhân đi vào trong nhà bia tưởng niệm để tiêm chích ma túy, sau đi ra khoảng chừng 15 m thì bị sốc ma túy và ngã bên lề đường dẫn đến tử vong.





Theo Phượng Vũ (DT)