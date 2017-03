Hà Tĩnh: Tên tội phạm đốt nhà, bắn hai người trọng thương

Thấy lửa cháy, vợ ông Dương vùng dậy kêu cứu thì hắn giơ súng bắn. Rất may viên đạn đi xuyên qua cửa. Sau đó, Thanh sang nhà chị Võ Thị Oanh ở sát nhà ông Dương tiếp tục tưới xăng và châm lửa đốt nhà. Khi chị Oanh vừa mở cửa bước ra, Thanh đã bắn một phát vào tay và một phát xuyên bụng chị Oanh. Thấy đám cháy bùng lên và nghe tiếng kêu cứu của chị Oanh, anh Nguyễn Văn Quyền đang bị hư xe ở gần đó chạy đến cứu thì bị Thanh bắn một phát vào vai, viên đạn đi xuyên qua phổi. Chưa hết, ông Trần Minh Hường - Trưởng Công an xã khi đến can ngăn cũng bị Thanh bắn hai phát nhưng đạn đi sượt đầu.

Sau khi đốt hai nhà hàng xóm, bắn trọng thương hai người, nổ rất nhiều phát súng, kẻ sát nhân đã bỏ trốn vào rừng. Hiện lực lượng công an, bộ đội biên phòng... đang truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này.

Được biết năm 1998, Thanh đã bị tòa xử bảy năm tù vì có hành vi trấn lột, cướp hàng ở biên giới và được ra tù trước thời hạn vào năm 2002.