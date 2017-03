Hà Tĩnh: Tù chung thân cho kẻ bắn ba người, đốt nhà

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong kinh doanh, rạng sáng 30-1, Thanh đã mang một khẩu súng thể thao và 10 lít xăng đến nhà chị Châu rồi châm lửa đốt. Khi lửa bùng cháy dữ dội, nhiều người dân đã đến dập tắt đám cháy và can ngăn nhưng Thanh đã dùng súng bắn trọng thương chị Võ Thị Oanh và anh Phạm Minh Quyền. Không dừng lại, Thanh bắn liên tiếp hai phát vào ông Nguyễn Minh Hường - Trưởng Công an xã Sơn Kim 1.