Hà Tĩnh: Xe Camry đâm liên tiếp 3 phương tiện trên vỉa hè

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h chiều nay 24/8, tại đường Phan Đình Giót, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh.







Hiện trường vụ tai nạn



Theo Sinh Thái - Phong Phương (DT)



Những người chứng kiến cho biết, vào khoảng thời gian trên, chiếc ô tô Camry mang BKS 38N-6668 (chưa xác định được người lái xe) lưu thông từ hướng quốc lộ 1A vào đường Phan Đình Giót, khi đến địa điểm trên thì mất tay lái lao lên vỉa hè, đâm vào chiếc xe máy Air Blade mang BKS 38T1-3844 đang dừng. Lúc đó có 2 người đang ngồi trên xe máy nhưng may mắn cả hai kịp nhảy ra ngoài thoát thân.Sau đó, chiếc xe Camry tiếp tục lao vào xe ô tô Toyota Innova mang BKS 38H-9459 và xe Camry mang BKS 38A-00636 (đều chưa xác định được chủ xe) đang đậu gần đó.Hậu quả, chiếc xe máy nát bét, chiếc xe Toyota Innova bị hỏng nặng phần đuôi, 2 chiếc xe Camry bị hỏng nhẹ phần đầu, chiếc xe gây tai bạn bị vỡ 2 túi khí. Rất may không có ai bị thương.Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Nam Hà và Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.