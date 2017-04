Hà Tĩnh: Xe khách đâm nhau, hai người chết

Xe khách Quân An do Dương Đình Đức (xã Tân Kỳ, Kỳ Anh) chở khoảng 30 người đi đám cưới tới xã Kỳ Phong đã va chạm với xe khách Tuyết Đăng do Hồ Văn Cửu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) chở trên 50 người. Một phụ nữ khoảng 35 tuổi (chưa rõ danh tính, quê Thanh Hóa) và tài xế Đức đã chết, hai xe khách hư hỏng hoàn toàn.

Sau tai nạn, người dân và chính quyền địa phương đã đưa 16 người bị thương nặng đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, hơn 20 người bị thương nhẹ được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh. Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 1A gần hai giờ. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ hai triệu đồng cho gia đình có người chết, một triệu đồng cho người bị thương nặng.