Hà Tĩnh: Xe máy đấu đầu ô tô, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn



Theo Sinh Dũng (DT)



Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 9h30, chiếc ôtô 7 chỗ (chưa xác định được tài xế) mang BKS 51A - 12967 chạy theo hướng Nam – Bắc, còn chiếc xe máy mang BKS 38N2 - 7419 do anh Nguyễn Minh Trăng chạy theo hướng ngược lại khi đến địa điểm trên đã tông thẳng vào nhau.Cú tông mạnh trực diện khiến anh Nguyễn Minh Trăng (SN 1983, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) chết tại chỗ.Tại hiện trường, chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, chiếc ôtô bị nát phần đầu.Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.