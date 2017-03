Hà Tĩnh: Xe máy đấu đầu ôtô, hai người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra khi xe gắn máy mang BKS 38K1-1826 lao thẳng vào đầu ôtô khách mang BKS 53N-3619 do anh Nguyễn Tấn Dũng điều khiển làm hai thanh niên ngồi trên xe gắn máy là Trần Văn Dũng và Nguyễn Tiến Điệp chết, chiếc xe gắn máy đã bị hư hỏng hoàn toàn. Theo một số người chứng kiến thì nguyên nhân của vụ tai nạn là do Dũng và Điệp không đội mũ bảo hiểm uống rượu say, lạng lách lấn phần đường nên đâm thẳng vào đầu ôtô.