Hà Tĩnh: Bốn phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 3-4, sau khi nhận được đơn cầu cứu của bảy cô gái hành nghề massage quê ở Hậu Giang đang bị giam giữ tại khách sạn Ngân Hà, hai PV báo VietNamNet là Bùi Thống, Nguyễn Duy Tuấn cùng hai PV báo điện tử Dân Trí là Nguyễn Văn Dũng và Dương Trí Thức (bút danh Đất Vũ) đến khách sạn và bị ông Nguyễn Trường Sinh huy động bảo vệ khách sạn gọi vào phòng ăn rồi tịch thu toàn bộ giấy giới thiệu, máy ảnh và giấy tờ tùy thân, sau đó đe dọa hành hung.

Bức xúc trước hành động của ông Sinh, PV Nguyễn Văn Dũng rút máy ảnh từ trong túi đưa lên chụp liền bị ông Sinh hô hoán cho nhân viên bảo vệ vào cướp máy ảnh. Biết đã rơi vào tình thế nguy hiểm, 4 PV dùng điện thoại liên lạc với Công an phường Trần Phú và Công an TP Hà Tĩnh đến can thiệp. Đến 19 giờ cùng ngày, khi công an đến thì 4 PV trên mới được giải thoát.