Hacker 15 tuổi tấn công mạng sân bay bỏ học từ 2016

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đang phối hợp với Cục an ninh mạng (Tổng cục an ninh - Bộ công an) để điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của hacker P.H.H (15 tuổi, ngụ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) khi tấn công mạng sân bay.



Thiếu niên 15 tuổi có tên P.H.H được xác định là một trong hai người đã tấn công, xâm nhập vào website các sân bay trong các ngày 8 và 9-3. H. là học sinh cũ của trường THCS Đ.T.H (huyện Trảng Bom) nhưng đã bỏ học từ năm 2016.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, H. khai nhận mình là thành viên nhóm tin tặc GLA Team, X-Group, ...Theo H., mục đích tấn công các trang web sân bay để tìm hiểu lỗ hổng bảo mật của sân bay và để khoe thành tích với các hacker khác.

Trước đó, Cục an ninh mạng (Tổng cục an ninh - Bộ công an) xác nhận, người đã tấn công, xâm nhập website Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá và Tuy Hòa từ ngày 8 đến 10-3 là hai thiếu niên chỉ mới 15 tuổi. Cùng với H., là hacker L.C.K.D (ngụ tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh).

Trong khi, K.D là người khai thác lỗ hổng bảo mật và xâm nhập website của sân bay Tân Sơn Nhất, còn H. thực hiện việc tấn công vào website của 4 Hãng hàng không: Rạch Giá, Phú Quốc, Đà Nẵng và Tuy Hòa. Đặc biệt, 2 hacker này đã không lấy hoặc xóa bất cứ dữ liệu nào trong hệ thống.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc và xử lý theo quy định của pháp luật.