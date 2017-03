Hai anh em họ Giàng bán thuê 5 bánh heroin

Vào khoảng 14h30 ngày 26/11 tại nhà nghỉ Diễm Hương thuộc khu vực tổ 10, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Phòng 5/C47 Bộ Công an, Đội 5 Cục chống lậu - Tổng cục Hải quan, Công an huyện Sông Mã, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương đã phát hiện và bắt quả tang: Giàng A Thái, 27 tuổi, Giàng A Chung, 17 tuổi là 2 anh em ruột, cùng trú tại bản Tà Hốc, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La có hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin có trọng lượng 1.683 gam, 2 xe môtô và một số tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận được một người đàn ông quốc tịch Lào thuê bán 5 bánh heroin trên với giá 130 - 140 triệu đồng/ bánh, hẹn sau khi bán xong sẽ trả 10 triệu đồng/ bánh.



Theo Phượng Phong - Mạnh Hùng (CAND)