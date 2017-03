Hai anh em họ thuê taxi đi buôn ma túy

Thấy đồng bọn bị giữ, đối tượng nữ trên xe taxi định tìm cách tháo chạy nhưng không kịp. Trong chiếc túi xách đối tượng mang theo cũng có 1 gói ma túy “đá” cùng 6 triệu đồng. Lập tức, các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở công an giải quyết.



Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhân thân là Mai Văn Tùng (SN 1988), trú ở ngõ Giếng Mứt, quận Hai Bà Trưng và Trần Hồng Hạnh (SN 1992), trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Hạnh và Tùng là anh em họ. Theo tường trình ban đầu của các đối tượng, đầu giờ chiều 5/8, Hạnh nhận được điện thoại của một người bạn xã hội nhờ mua hộ ma túy tổng hợp, số lượng tương đương giá tiền 4 triệu đồng.



Lập tức, Hạnh liên hệ với một người anh “mới quen”, có biệt danh là “Cò”, để mua ma túy. Có “hàng”, Hạnh rủ Tùng thuê xe taxi đi cùng để mang đến khách sạn cho khách. Gói ma túy lực lượng công an thu giữ của Tùng chính là số “hàng” Hạnh mới mua. Còn ma túy trong túi xách của Hạnh, cô ta khai do của tên “Cò” đưa cho dùng thử.



Công an phường Bạch Mai tiến hành xét nghiệm cho thấy cả Hạnh và Tùng đều phản ứng dương tính với ma túy. Chiều 5/8, Công an phường Bạch Mai đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Hạnh, Tùng đến Công an quận Hai Bà Trưng xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



