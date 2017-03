Hai anh em mua bán ma túy xuyên biên giới

Võ Kiều Thanh Dương (em của Cường, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 22-12, tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy miền Trung đã bắt quả tang Dương đang nhận hơn 4,7 kg cần sa từ một xe khách chạy tuyến Lào - Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, Dương khai nhận đây là số ma túy của Cường nhờ đi lấy giúp. Qua điều tra, PC47 xác định Cường là chủ lô hàng và cầm đầu một đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Ngày 25-12, Cường ra đầu thú tại Công an phường Thanh Khê Tây (Đà Nẵng). Cường khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết, Cường thường xuyên từ Đà Nẵng ra Huế gặp một đối tượng để móc nối mua ma túy về bán lại. Nguồn ma túy được đối tượng này qua Lào trực tiếp “đặt hàng”, sau đó gửi xe khách vận chuyển về Đà Nẵng giao cho Cường. Sau đó Cường bán lại cho các “chân rết” ở TP Tam Kỳ, Hội An (Quảng Nam) và địa bàn Đà Nẵng.



Võ Phạm Mạnh Cường tại cơ quan công an. Ảnh : TT

Ngày 1-1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ ba nghi can Đặng Lê Ngọc Duy, Ngô Văn Sỹ và Đặng Ngọc Thanh Nhơn để điều tra hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, trinh sát ập vào một ngôi nhà ở tổ 34 (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang Duy, Sỹ và Nhơn đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 11 gói nylon chứa ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, phương tiện để mua bán và sử dụng ma túy. Duy khai đưa cho Nhơn hơn 4,5 triệu đồng để mua ma túy từ một thanh niên (chưa xác định danh tính). Sau đó cả hai về phòng chia nhỏ số ma túy vừa để sử dụng, vừa bán kiếm lời. Khi Sỹ gọi điện thoại cho Duy để đến mua hàng thì bị cơ quan công an bắt giữ.

TẤN TÀI