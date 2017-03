(PL)- Công an thị xã Thuận An kết hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai anh em ruột chết trong phòng trọ tại ấp Bình Phú (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An).

Trước đó, sáng 27-4, người dân sống trong dãy phòng trọ phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Sau khi phá cửa xông vào bên trong thì phát hiện thêm một thi thể nữ nằm chết trên giường. Qua xác minh, công an cho biết nạn nhân là Ngô Văn Bảo (19 tuổi) và em gái là Lê Thị Tố Mỹ (18 tuổi, quê An Giang). Được biết do cha mẹ sống ly thân, gần đây Mỹ chuyển đến ở trọ cùng anh. Một ngày trước khi xảy ra án mạng, một số công nhân ở dãy trọ có nghe hai anh em Bảo to tiếng, cự cãi gay gắt. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh để lại. Tuy nhiên, nội dung bức thư vẫn chưa được cơ quan điều tra tiết lộ. Bước đầu công an nghi vấn anh em Bảo đã tự vẫn. VŨ HỘI