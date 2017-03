Hai bác sĩ xô xát nhau khi trực tại phòng khám

BV Đa khoa huyện Vũ Quang đã yêu cầu BS Đức và BS Tình cùng kíp trực đêm 13-10 làm tường trình.

Được biết đêm 13-10, BS Đức và điều dưỡng Phan Thị Bình được phân công trực tại phòng khám đa khoa khu vực (đóng tại xã Đức Lĩnh). Điều dưỡng Bình bận nên nhờ chồng là BS Tình đến trực thay. Đến 23 giờ đêm, chị Hồ Thị Dung (23 tuổi, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang) là sản phụ vào khám, điều trị. BS Tình khám, siêu âm cho chị Dung xong đi ra phía sau phòng trực giật cửa sổ gọi BS Đức. Lúc này, BS Đức và BS Tình mâu thuẫn, to tiếng cãi nhau rồi dẫn tới xô xát tại phòng hành chính của phòng khám. Lúc này, nghe ồn ào, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến xem. Anh Lê Doãn Ngân (33 tuổi) đang chăm sóc mẹ tại phòng khám đã lao vào can ngăn rồi đẩy hai bác sĩ ra xa. Trong lúc can ngăn, tay BS Đức có va vào người anh Ngân, anh Ngân đấm vào mặt BS Đức.

Cho đến khi Công an xã Đức Lĩnh có mặt, lập biên bản sự việc thì vụ ẩu đả trên mới chấm dứt. Sau đó, BS Đức có biểu hiện bị nôn, đau mạnh vùng sườn và vùng mặt nên được đưa đến BV Đa khoa huyện Vũ Quang thăm khám.