Hai bé gái trốn thoát khỏi bãi vàng Phước Sơn

Trưa 26-4, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó Trưởng công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam), xác nhận sau khi tiếp nhận hai nữ bỏ trốn khỏi bãi vàng thì phía cơ quan đã lấy lời khai và chuyển toàn bộ hồ sơ và hai em này cho cơ quan Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tiến hành điều tra làm rõ.







Ba em nhỏ trốn khỏi nơi làm việc nặng ở Phước Sơn vào tháng 7-2015. Ảnh HT.

Theo như lời khai của hai em là Mông Thị Khất (SN 2000) và Lò Thị Xí (SN 2001, cùng trú tại Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) thì vào chiều hôm qua (25-4) vì không chịu nỗi cảnh lao động quá vất vả tại một bãi vàng ở huyện Phước Sơn nên đã tìm cách bỏ trốn. Sau nhiều giờ băng rừng chạy trốn, đến 21 giờ tối cùng ngày, hai em về đến huyện Nam Giang. Được người dân giúp đỡ và đưa đến trụ sở công an huyện trình báo sự việc.

Qua lời kể của hai em, trước đó, hai em bị một người phụ nữ lừa vào làm việc ở khu vực miền núi trên với mức lương cao. Tin lời, hai em được đưa đến một bãi vàng để làm việc. Thấy công việc quá vất vả, không chịu nỗi nên hai em tìm cách bỏ trốn.

“Sau khi cho ăn uống và lấy thông tin, phía cơ quan Công an huyện Nam Giang đã trình báo lên cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan Công an huyện Phước Sơn để tiến hành điều tra theo đúng thẩm quyền” - Trung tá Xuyên thông tin thêm.