Hai bị can vụ thảm sát ở Bình Phước không bị tâm thần

Sức khỏe, tâm lý hai bị can này ổn định. Việc giám định tâm thần đối với bị can nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt chứng cứ, quy trình tố tụng, đảm bảo quyền lợi của bị can” - ngày 7-8, nguồn tin từ công an và VKSND tỉnh Bình Phước cho biết.

Được biết dự kiến trong tuần tới cơ quan tố tụng sẽ đưa hai bị can Dương, Tiến đến nơi gây án để thực nghiệm lại hiện trường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 13-7, cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến để điều tra về hai tội danh: giết người và cướp tài sản. Cơ quan điều tra xác định Dương, Tiến gây ra vụ thảm sát rạng sáng 7-7 khiến sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) chết thảm.

NGUYỄN ĐỨC