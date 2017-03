Hai bố con bị điện giật chết tại chùa

Ngày 4/5, tin từ Công an huyện An Lão, Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra làm rõ cái chết của 2 bố con ông Vũ Văn Hóa (48 tuổi, trú tại thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

Trước đó, vào chiều 3/5, tại chùa Kim Liên, thị trấn An Lão, nhà chùa chuẩn bị tổ chức mừng đại lễ Phật đản 2012, Phật lịch 2556. Ông Vũ Văn Hóa và con trai là Vũ Văn Huy (22 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đảm nhận công việc bắc rạp.



Trong lúc điều chỉnh cột chống mái che gần vị trí đường điện cao thế, một luồng điện đã phóng thẳng vào cột chống. Hậu quả, 2 bố con ông Hóa bị giật điện, tử vong tại chỗ.



Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng CS PCCC số 7, Sở Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng, Công an huyện An Lão phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, ngắt điện lưới và tổ chức khám nghiệm.



Theo VnMedia