Hai bố con “gọi người” đánh “hội đồng” một học sinh

Từ chuyện một học sinh bị đánh "hội đồng" phải nhập viện



Khi PV đến gia đình (Khóm 9, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, Vĩnh Long) tìm hiểu sự việc, em Nguyễn Văn Quý, học sinh lớp 8A9, Trường THCS thị trấn Cái Vồn vẫn còn nằm dưỡng thương. Bà ngoại của Quý chỉ cho tôi xem những vết xây xát và thâm tím ở vùng đầu của cháu mình, rồi cho biết: "Nó vẫn chưa tự đi đứng được thì làm sao trở lại lớp học".

Chị Tuyền, mẹ của Quý thuật lại lời kể của con mình, rằng ngày trước đó, Quý và Thống, lớp 8A6 có mâu thuẫn nhau. Thống đã gọi bạn cùng lớp là Đạt đến giải vây. Trưa hôm sau, Đạt lại gây chuyện và đã bị Quý quơ dao làm trầy mặt. Sau đó, Quý chạy về trốn vào tiệm Internet gần nhà, liền bị nhóm "đàn anh" của Đạt phát hiện, đánh "hội đồng".

Khi tìm gặp được Quý vào gần 16h cùng ngày, Quý nói bị hoa mắt và cảm giác buồn nôn nên gia đình đã đưa Quý

Nét mặt vẫn còn hốt hoảng, Quý bộc bạch: "Trường cấm học sinh mang dao vào lớp. Nhưng con sợ bạn Thống ăn hiếp nên con tính đem vô để hù lại thôi. Chẳng ngờ con bị trả đũa như thế".

Trao đổi với chúng tôi, thầy Cam Ngân Lực - Phó Hiệu trưởng trường, xác nhận sự việc khoảng 11h30 ngày 12/9, khi Quý đứng trước cửa hội trường của trường thì bị Đạt đến gây chuyện, đánh vào mặt. Quý không đánh lại mà dùng dao giấu trong người rạch vào mặt Đạt, sau đó chạy về lớp, lấy tập trốn ra khỏi trường.

Trung tá Phan Văn Hậu -Trưởng Công an thị trấn Cái Vồn, cho biết theo kết quả xác minh cho thấy, tham gia đánh "hội đồng" Quý có đối tượng Huỳnh Văn Đẩu Em, Lê Cẩm Giang (chị gái Đạt), Nguyễn Thanh Danh, Lê Thanh Minh (cha Đạt).

Theo đó, sau khi hay tin con mình (Đạt) phải nhập viện để băng bó vết thương trên mặt, ông Minh và Cẩm Giang (chị gái Đạt) tức giận gọi Danh, Nguyễn Thanh Cỏn và Đẩu Em cùng truy lùng "bắt cóc" Quý rồi ra tay đánh đập.

Căn cứ vào mức độ vi phạm của các đối tượng trên, vào ngày 19/9, Công an thị trấn Cái Vồn đã ra quyết định xử phạt hành chính Giang 1.500.000 đồng, Danh và Minh mỗi đối tượng 750.000 đồng. Phía ông Minh đã đồng ý hỗ trợ tiền thuốc men cho Quý. Riêng đối tượng Đẩu Em, do trước đó đã từng đánh người gây thương tích nay lại tham gia đánh người nên Công an huyện Bình Minh đã bắt tạm giam; còn Nguyễn Thanh Cỏn địa phương đã đưa vào quản lý giáo dục tại cộng đồng trong thời gian 6 tháng.

"Bóng ma" gây ám ảnh học sinh

Khi đến Trường THCS thị trấn Cái Vồn tìm hiểu chuyện học sinh Nguyễn Văn Quý, chúng tôi được Ban giám hiệu nhà trường cho biết một thực tế, đó là có một nhóm thanh thiếu niên hay lởn vởn trước cổng trường, khiến nhiều học sinh lo sợ.

Trong đơn trình báo đề ngày 13/9 vừa qua, Hiệu trưởng Trần Ngọc Ẩn cho biết, trong những ngày gần đây, có một nhóm nam nữ thanh thiếu niên ngoài xã hội thường tụ tập gần và trước cổng trường. Cụ thể, trưa 9/9, nhóm du côn này "xin đểu" tiền một học sinh 30.000 đồng. Khi cô Huỳnh Kim Y. - một giáo viên của trường phát hiện thì một đối tượng tên là Tống Em trả lời "mượn tiền có gì đâu". Học sinh bị "xin đểu" bị hăm dọa nên không dám báo cho cha mẹ, thầy cô.

Đến chiều hôm sau, cũng gần cổng trường, nhóm du côn này tiếp tục chặn đường một số học sinh lớp 6. Một giáo viên phát hiện, hỏi thì được một học sinh trả lời: "Nếu không đưa tiền thì bị các anh đánh". Đối tượng Tống Em lại huênh hoang: "Tiền chùa, ngu gì mà không lấy". Ngay sau đó, nhà trường đã tiếp xúc với một số học sinh bị “làm tiền”, thì được biết, đó là các đối tượng: Tống Em, Trân sứt môi, Danh, Cỏn, Lép và 4 đối tượng mà các học sinh không biết tên.

"Nhà trường chỉ xử lý học sinh mình vi phạm nội quy nếu có. Còn đối với các đối tượng bên ngoài thì chúng tôi không làm gì được. Rất mong lực lượng Công an giúp đỡ, để phụ huynh an tâm cho con em mình đến trường; nhà trường và thầy cô an tâm chăm lo giáo dục học sinh được tốt hơn" - Hiệu trưởng Trần Ngọc Ẩn bộc bạch.



Theo Binh Huyền (CAND)