Hai cảnh sát giao thông bị ô tô đâm chết

Hai cảnh sát giao thông là thượng sĩ Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi) và thượng sĩ Cao Văn Hùng (21 tuổi) bị một ôtô đi ngược chiều đâm chết tại chỗ.

Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy Phạm Văn Thường, cho biết anh Nam bị cán vào đầu, còn anh Hùng bị cán đứt đôi người. Hiện chưa xác định được hung thủ do tài xế gây tai nạn đã lái xe bỏ trốn. Thi thể hai chiến sĩ đã được đưa về trụ sở công an huyện để làm lễ truy điệu theo nghi thức ngành công an.