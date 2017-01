Hai cha con ngủ dậy mới biết nhà mình vừa... bị cháy

Chung cư Him Lam – Nam Khánh (phường 7, quận 8, TP.HCM) là một chung cư cao cấp, nhưng trong các căn hộ tại lô F lại không được trang bị đầu báo cháy tự động và sprinkler (hệ thống chữa cháy tự động). Khi xảy ra cháy, may mắn là người dân kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả thật khôn lường. Vụ cháy mới đây tại khu chung cư này khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Ngủ dậy mới biết nhà vừa bị cháy



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LÊ QUÂN

Sự việc xảy ra lúc 13 giờ 15 ngày 21-1-2017 tại Lô F của chung cư Him Lam-Nam Khánh. Lúc đó, người dân sống trên lầu 6 của lô F phát hiện có khói bốc lên từ tầng dưới nên đã báo Ban quản lý chung cư.

Quan sát từ tầng trệt thấy khói thoát ra từ ban-công căn hộ 5.01 ở lầu 5, Ban quản lý đã tập hợp bảo vệ và người dân tiến hành cứu chữa.

Do cửa căn hộ 5.01 không khóa, lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy vách tường nhanh chóng khống chế được ngọn lửa.

Sau khi đám cháy được dập tắt, ông Lương Tấn Quốc (54 tuổi) và con nhỏ (2 tuổi) ngủ tại căn phòng phía sau của căn hộ mới biết nhà mình vừa bị cháy.

Ông Quốc cho hay, ông bị mất ngủ về đêm nên ban ngày tranh thủ ngủ bù. Thời điểm xảy ra cháy, vợ ông đi siêu thị còn cha con ông ngủ trong phòng lạnh, cửa trước không khóa. Do ngủ quá say, nên khi xảy ra cháy tại phòng khách cũng như lúc mọi người chữa cháy ông không hề hay biết. May mắn là có người phát hiện cháy sớm không thì hậu quả chưa biết thế nào vì nhà làm nghề may gia công nên chứa toàn quần áo, vải vóc…

“Đây là tính mạng con người!”



Một số người dân sống ở chung cư cho biết khi vụ cháy xảy ra không nghe tiếng chuông báo động. Có người còn cho hay các lô khác trong chung cư thì gắn đầu báo cháy tự động và sprinkler cho căn hộ, riêng Lô F thì không. Lỡ có cháy nổ xảy ra biết đường nào mà lần.

Đám cháy nói trên không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng một triệu đồng (gồm một máy may và một số quần áo trẻ em). Nguyên nhân cháy nhiều khả năng do sự cố điện ổ cắm tivi.

Tuy nhiên, tòa chung cư này không lắp đặt đầu báo cháy tự động và sprinkler trong các căn hộ mà chỉ có ngoài hành lang.

“Các căn hộ được thiết kế cửa ngăn khói rất kín, do đó khi ngọn lửa mới bùng phát bên trong căn hộ 5.01, khói và nhiệt không thoát ra hành lang, đầu báo cháy và sprinkler không hoạt động. Khi khói thoát ra phía ban công bay lên phía trên, người ở tầng trên mới phát hiện cháy. Nếu vụ việc xảy ra lúc đêm khuya thì hậu quả thật khó lường". Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ khám nghiệm điều tra hiện trường của Cảnh sát PC&CC TP.HCM cho biết như trên.

Trung tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Pháp chế điều tra và xử lý về cháy nổ, cho biết theo quy định về thẩm duyệt an toàn PCCC hiện tại, các chung cư bắt buộc phải lắp đặt đầu báo cháy tự động.

"Vấn đề này liên quan đến sự an toàn và tính mạng của hàng ngàn con người sinh sống trong chung cư. Bởi vậy chủ đầu tư chung cư Him Lam – Nam Khánh cần sớm lắp đặt thêm đầu báo cháy tự động và sprinkler cho các căn hộ tại Lô F để tránh xảy ra những trường hợp tương tự".