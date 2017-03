Hai chị em bị nhà xe đánh trọng thương

Vụ việc xảy ra vào chiều 22/11 tại địa bàn xã Thành Hải, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đến ngày 23/12, công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm vẫn đang tổ chức truy bắt đối tượng lơ xe của xe khách chạy tuyến TP.HCM – Hà Nội, mang BKS: 29L – 2192.



Cũng trong ngày 23/12, hai nạn nhân là chị em Dương Thị Xoan (SN 1990) và Dương Thị Phấn (SN 1993, cùng ngụ thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã được xuất viện về nhà. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Xoan bị chấn thương phần mềm vùng kín, còn Phấn bị xây xát bên ngoài.

Theo điều tra, khoảng 13h30 chiều 22/12, hai chị em Xoan – Phấn đến ngã năm Phủ Hà, TP.Phan Rang – Tháp Chàm để đón xe ra TP.Hà Nội thăm người thân và lên xe khách BKS: 29L – 2192. Theo thỏa thuận giữa nhà xe và khách, giá vé trọn gói là 500 ngàn đồng/người.



Thế nhưng khi lên xe, nhà xe lại bố trí cho hai chị em nằm cuối xe và ở vị trí đó đã có vài người đàn ông nằm. Do e ngại nên 2 chị em Xoan – Phấn không chịu và đòi xuống xe thì bị lơ xe tát tai và dùng lời lẽ thiếu văn hóa chửi bới…



Nhất quyết không chịu đi, 2 chị em nằng nặc đòi xuống xe, lúc này xe chỉ mới chạy được khoảng hơn 3km, đến ngã ba Tân Hội thì nhà xe dừng lại và đạp 2 chị em xuống đường với độ dốc mặt đường cao khoảng 5m.



Chưa dừng lại, các lơ xe còn dùng tay chân đá, đạp 2 chị em khiến Xoan bất tỉnh. Thấy vậy, Phấn dùng ĐTDĐ điện cho bạn trai nhờ báo công an địa phương.



Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, chiếc xe khách đã bỏ chạy, theo hướng ra Bắc. Lực lượng công an đã đưa 2 chị em Xoan – Phấn đi cấp cứu và tổ chức truy bắt những lơ xe côn đồ trên xe khách tuyến Bắc – Nam nói trên.

Theo Nguyễn Quốc – Đàm Đệ (VNN)