Hai chị em dâu cùng buôn ma túy

Thượng tá Trần Văn Biên, Phó Trưởng Công an huyện Tam Đường, cho biết rạng sáng cùng ngày, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện Say và Mỷ có cất giấu một số cục nylon vào hậu môn. Để làm rõ, cơ quan công an đã nhờ BV huyện Tam Đường kiểm tra và lấy ra được tổng cộng bảy gói bột khô màu trắng. Trong đó, Say có ba gói, bốn gói còn lại thu được từ Mỷ. Cơ quan chức năng xác định số bột khô màu trắng trên đều là heroin, có tổng trọng lượng là 173,7 g.

Tại cơ quan điều tra, hai người này khai nhận ngày 31-7 đã rủ nhau góp tiền mua heroin của một người ở ven rừng gần bản. Sau đó, cả hai chia ma túy thành các viên nhỏ, gói lại cho vào hậu môn rồi bắt xe từ Điện Biên sang Lai Châu để tiêu thụ. Khi xe đi đến ngã ba Dốc Đỏ huyện Tam Đường thì bị phát hiện và bắt giữ.

Mỷ và Say là hai chị em dâu trong một gia đình, cả hai đều đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

N.ANH