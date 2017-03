Hai chị em sinh viên quật ngã nhóm cướp

Nữ sinh quật ngã 2 tên cướpHai chị em ruột là Lê Thị Bích Vy, 20 tuổi đang học năm nhất Trường Đại học Phạm Văn Đồng và người chị là Lê Thị Vân, 21 tuổi, đang học năm thứ ba, Trường Đại học Tài chính kết toán.



Trưa 16-2, em Lê Thị Bích Vy điều khiển xe đạp từ trường Đại học Phạm Văn Đồng ở TP Quảng Ngãi vào Trường Đại học Tài chính kế toán ở huyện Tư Nghĩa chở người chị về nhà tại xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa.Khi đến đoạn đường xã Nghĩa Thương, bất ngờ có hai tên cướp phía sau điều khiển xe máy hiệu Nouve vọt lên giật túi xách của người chị Lê Thị Vân rồi tăng ga chạy.



Dù ban ngày nhưng do đoạn đường vắng, hai chị em chẳng biết cầu cứu ai. Trong túi xách có nhiều tiền, giấy tờ, bài vở quan trọng nên hai chị em hết sức lo lắng. Tiếp tục hai chị em đạp xe về nhà, được khoảng 200m, phát hiện đằng xa cũng hai tên cướp trên đang giật túi xách của của hai nữ sinh khác đi ngược chiều. Nhận định chúng sẽ chạy thẳng đến, Lê Thị Bích Vy nhảy xuống xe bảo người chị chặn bắt hai tên cướp trên.



Hai chị em đứng giả vờ sửa xe đạp, khi hai tên cướp vừa chạy ngang qua, thì bị hai chị em ném thẳng xe đạp vào người bọn cướp. Bất ngờ bị ném xe đạp, hai tên ngã lăn lóc ra đường và định bỏ chạy. Lê Thị Bích Vy và Lê Thị Vân hô hoán mọi người xung quanh chạy đến cùng bao vây bắt hai tên cướp giao cho Công an huyện Tư Nghĩa.



Bọn chúng gồm hai tên Đặng Hữu Kỷ, 19 tuổi và Bùi Anh Đông, 17 tuổi, đều ngụ xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi.Chúng khai nhận trưa 16-2, tên Kỷ, Đông cùng các tên Bùi Thanh Sơn, Lê Trung Tín, Lê Minh Đạt và Huỳnh Tuấn Kiệt đều ở TP Quảng Ngãi tổ chức đi cướp giật.



Bọn chúng sử dụng 4 xe máy toả ra các tuyến đường cướp túi xách. Không may gặp phải hai chị em sinh viên nghèo lanh trí, dũng cảm quật ngã bắt giữ bọn chúng.Hai nữ hiệp sĩ con nhà nghèo.







Ngôi nhà nhỏ của chị em Lê Thị Bích Vy và Lê Thị Vân nằm sau trong con đường ruộng nhầy bùn ngoằn ngoèo bên sông Hiền Lương, thuộc thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà. Cha mẹ ruột của hai chị Vy, Vân là ông Lê Phụ, 51 tuổi và bà Trịnh Thị Phương, 47 tuổi. Ông Phụ làm nghề đóng ghe hơn 20 năm nay, người mẹ thì làm nghề nông.Nhà có bốn chị em, Lê Thị Vân là chị cả, đến Lê Thị Bích Vy và hai em nhỏ.Hoàn cảnh nhà nghèo, vì thế vợ chồng ông Phụ phải quần quật đi làm suốt ngày để có tiền trang trải chuyện học của 4 đứa con. Đối với ông bà tất cả dồn vào việc cho con cái học hành đàng hoàng.Hiếu thảo với cha mẹ, bốn chị em tập trung chuyện học. Ngoài ra bốn chị em còn phụ giúp cha mẹ chăn bò, nuôi bầy gà, vịt. Tuy đoạn đường từ nhà đến hai trường Đại học xa gần 10 km, nhưng hàng ngày hai chị em Vân, Vy vẫn đạp xe đạp đến trường, rồi đạp xe về lại nhà.Kể lại sự việc quật ngã hai tên cướp, em Lê Thị Bích Vy cho biết: "Ban ngày tụi em đâu nghĩ bọn cướp tấn công.Đây là bọn cướp manh động, dữ tợn nên mới liều lĩnh thế. Ban đầu em cũng sợ bọn cướp, nhưng khi tận mắt chứng kiến, chúng tiếp tục giật túi xách của một nữ sinh phổ thông, em không còn sợ mà nghĩ cách bắt hai tên cướp không để chúng đi hại người khác".Theo em Vy, hai tên cướp chạy xe máy phân khối lớn, chỉ còn cách hi sinh xe đạp ném vào người chúng thì chúng bị ngã đồng thời hô hoán, người dân gần đó hỗ trợ bắt bọn chúng. Chiếc xe đạp hàng ngày đưa hai chị em đến trường là vũ khí hạ hai tên cướp. Sau lần đó, xe đạp đã bị hư hỏng nặng, hai chị em phải đem đi sửa tốn khá tiền để có xe đạp đến trường.Bằng sự lanh trí, dũng cảm, hai nữ sinh nghèo đã hạ được hai tên cướp liều lĩnh. Sự dũng trí bắt cướp của hai nữ sinh sẽ là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.Theo Thái Thuỵ (ANTĐ)