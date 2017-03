Hai cô gái tống tiền bằng lời dọa tung "ảnh nóng"

Ngày 20/9, Công an tỉnh Long An cho biết vừa phá một vụ tống tiền xảy ra trên địa bàn. Theo đó, 9 giờ ngày 18/9, tại cổng trường Trung học y tế Long An, phường 2, thành phố Tân An (Long An), lực lượng công an tỉnh đã chỉ đạo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Xiêm, 18 tuổi và Nguyễn Thị Cẩm Nhung, 21 tuổi có hành vi tống tiền, giữ tang vật 2 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, do thấy giám đốc Công ty S.H. ở xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An) là ông L.X.S. và kế toán Nguyễn Thị T.L. thường xuyên đi chung với nhau, nghĩ là 2 người có quan hệ bất chính, nên Nhung đã gọi điện thoại cho chị L., buộc đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh của ông S. và chị L. lên mạng.

Phẫn nộ trước hành vi trắng trợn của đối tượng, chị L. đã trình báo cơ quan công an. Khi đối tượng nhờ cháu ruột là Nguyễn Thị Xiêm đi lấy tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ Nhung, còn Xiêm tạm thời cho về chờ điều tra làm rõ.

Theo Hạ Yên (VTC News)