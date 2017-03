Hai cơ sở sản xuất giày thể thao giả nhãn hiệu nổi tiếng

Trước đó, vào chiều 16-12 lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH MTV Giày Minh Khôi (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) do bà Trịnh Thị Yến là người trực tiếp phụ trách quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của công ty đã phát hiện tại đây đang sản xuất giày thể thao giả nhãn hiệu Nike, Adidas.

Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản tạm giữ 389 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas cùng nhiều nguyên liệu, công cụ để sản xuất giày để điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Công an TP Biên Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giày Kim Chi (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) do Mai Kim Chi làm chủ đã phát hiện cơ sở đang sản xuất giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas và Puma. Công an đã lập biên bản tạm giữ 1.327 đôi giày giả cùng nhiều công cụ, nguyên phụ liệu, bán thành phẩm khác.