Hai con bạc chuyên trộm xe Lead

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội tái diễn tình trạng mất trộm xe máy. Các đối tượng gây án đã lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để xe trước cửa nhà, trên vỉa hè và những khu vực vắng vẻ, khuất tầm nhìn… không khóa càng, không có người trông giữ dùng vam phá khóa trộm cắp. Một điểm đặc biệt so với các vụ án mất trộm xe máy trước đây trên địa bàn quận Hà Đông, trong những vụ án mất trộm xe máy gần đây, các đối tượng gây án chỉ chọn xe Honda nhãn hiệu Lead để trộm cắp.

Trước tình hình đó, chỉ huy công an quận (CAQ) Hà Đông chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH triển khai lực lượng phối hợp với công an các phường và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, tổ công tác do Đại úy Kiều Xuân Quyền - Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, CAQ Hà Đông làm tổ trưởng đã làm rõ 2 đối tượng có liên quan tới một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận là Trần Văn Hoàn, SN 1985, HKTT tại xã Hồng Sơn và Vũ Văn Mạnh, SN 1974, HKTT tại xã Lê Thanh, cũng thuộc huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Đây là 2 đối tượng không nghề nghiệp, sống lang thang và thường xuyên xuất hiện tại địa bàn quận Hà Đông. Hồ sơ cho thấy Hoàn, Mạnh còn là những con bạc “khát nước”.

Đang trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu và bí mật theo dõi 2 đối tượng này, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông lại nhận được đơn của chị Trần Thị Hồng Yến, SN 1978, HKTT tại khối 9, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội trình báo việc chị bị mất trộm xe máy Lead màu đỏ, BKS: 30Y-8714 trị giá khoảng 31 triệu đồng.

Sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 30-11, chị Yến đến nhà anh Trần Hồng Phú, SN 1976 ở khối 3, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội chơi. Trước khi vào nhà, chị Yến đã dựng chiếc xe máy nói trên trước cửa nhà anh Phú, xe không khóa càng. Gần một tiếng sau ra về, chị Yến phát hiện chiếc xe đã bị mất trộm. Qua những thông tin trình báo của chị Yến và tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, các trinh sát hình sự phát hiện thời điểm xảy ra mất trộm, 2 đối tượng Hoàn và Mạnh có mặt tại khu vực đó. Tiếp tục củng cố các tài liệu chứng cứ, đến ngày 23-12, CAQ Hà Đông đã ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Văn Hoàn và Vũ Văn Mạnh.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận, ngoài vụ trộm cắp chiếc xe máy của chị Yến nói trên, Mạnh và Hoàn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp xe Lead trên địa bàn quận Hà Đông và một số địa bàn khác của nội thành Hà Nội. Trong đó, ngày 14-12, Hoàn và Mạnh đi lang thang vào thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, dùng vam phá khóa trộm cắp chiếc xe máy Lead BKS: 30K-5865 của anh Lê Văn Dĩnh, SN 1965, để cửa nhà. Tiếp đó, ngày 5-12, Hoàn và Mạnh tiếp tục trộm cắp chiếc xe máy Lead của chị Nguyễn Thị Chung, SN 1987, HKTT tại tổ 12, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội cũng để trước cửa nhà không khóa càng.

Chiều 27-12, Cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông cho biết đã thu giữ được 4 xe máy liên quan trong vụ án trên và tiếp tục điều tra mở rộng.

