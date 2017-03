Hai công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

(PL)- Ngày 20-4, Đại tá Nguyễn Xuân Lai, Trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cho biết hai công an viên của huyện bị đâm trọng thương khi thi hành nhiệm vụ đã bình phục. Hiện công an huyện đang phối hợp xác định và truy bắt hung thủ.

Trước đó, khuya 19-4, hai công an huyện là Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Viết Nam đến xã Đức Mạnh giải quyết một vụ tụ tập gây rối thì bị một nhóm người (chưa rõ lai lịch) dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, sườn và tay làm bị thương nặng phải đi cấp cứu. Cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thả con rắn hổ mang chúa (nặng 4 kg, dài gần 3 m) về khu bảo tồn thiên nhiên. Con rắn được bắt giữ tại trại giam Đắk Plao (huyện Đắk G’long) và là thủ phạm cắn chết phạm nhân Hồ Sỹ Hương (đang thụ án tại trại giam này). M.TÍN - Đ.DŨNG