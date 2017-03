Hai công an viên bị tạt acid nhầm

Theo cơ quan công an, tối ngày 5-1, nhận được tin báo của người dân có vụ đánh nhau, anh Nguyễn Quang Khoa và Nguyễn Văn Thạnh, công an viên xã Vĩnh Quỳnh, đến hiện trường giải quyết. Khi đến cổng Công ty Gạch Đại La (thôn Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) thì bất ngờ bị Hiền dùng xô chứa acid tạt vào người anh Khoa và anh Thạnh.

Hai công an viên được cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Theo kết quả giám định của bệnh viện, anh Khoa bị bỏng 22% thân thể, độ 3, 4; anh Thạnh bị bỏng 10%, độ 3, 4.

Tối cùng ngày, Hiền đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo lời khai của Hiền, do bị một nhóm thanh niên đuổi đánh nên khi gặp các công an viên này, Hiền nhầm là những người đánh mình nên tạt acid để trả thù. Hiện Công an huyện Thanh Trì đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

T.TÚ