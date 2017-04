Hai CS113 bị thương khi giải tán 2 băng côn đồ hỗn chiến

Vào lúc 21 giờ ngày 27-10, từ một người dân chủ số điện thoại gọi đến số máy CS113 báo tin: Hiện trước số nhà 80 Nguyễn Công Phương, TP Quảng Ngãi đang xảy cuộc hỗn chiến dùng mã tấu chém nhau giữa 2 băng nhóm thanh niên.

Một tổ công tác CS113 gồm 4 đồng chí nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra tin báo. Khi phát hiện lực lượng CS113 đến, 2 băng ngừng cuộc hỗn chiến, phóng lên xe máy bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác CS113 tiếp tục đuổi theo, truy nóng các đối tượng trên. Một xe máy chở 3 tên BKS 76N5-4501, trong đó hai tên ngồi sau mỗi tay cầm mỗi cây mã tấu tăng hết tốc độ hòng trốn thoát.

Mặc dù lực lượng Công an ra lệnh ngừng xe, nhưng 3 đối tượng vẫn bất chấp, lạng lách và dùng mã tấu chém lại các lực lượng CS113.

Ba tên côn đồ càng hung hăng, dữ tợn dùng mã tấu chém, làm 2 đồng chí Lê Thanh Sang và Nguyễn Thanh Nguyên bị thương ở cánh tay và bụng.

Quyết không để cho 3 tên thoát, anh Sang và Nguyên vẫn tiếp tục gượng đau cùng đồng đội lao vào hạ gục 2 tên Trần Ngọc Sơn (còn gọi Sơn "Kon Tum", 20 tuổi), ngụ 3/27 Phan Đình Phùng, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum và Nguyễn Thanh Long (17 tuổi), ngụ tổ 5, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi.

Tên còn lại đã trốn thoát được. Tang vật thu giữ gồm chiếc xe máy BKS 76N5-4501 và 3 cây mã tấu, mỗi cây có chiều dài 1,2m.

Sau khi đưa 2 tên Sơn "Kon Tum" và Long về trụ sở Công an phường Trần Phú xử lý, đồng chí Lê Thanh Sang và Nguyễn Thanh Nguyên phải chuyển đến Bệnh xá Công an tỉnh để cấp cứu, điều trị vết thương do bọn côn đồ dùng mã tấu chống trả.

Bước đầu bọn chúng khai nhận, băng của Sơn "Kon Tum" và băng của Nguyễn Anh Huy (còn gọi "Bi Vĩnh", 19 tuổi), ngụ tổ 5, phường Chánh Lộ, đã có mối thù "không đội trời chung" trong nhiều tháng qua. Nhiều lần hai băng xách mã tấu tìm thanh toán nhau. Sơn "Kon Tum" đã bị băng “Bi Vĩnh” dùng mã tấu đâm.

Sau khi bị chém, Sơn "Kon Tum" phải chấp nhận lẩn trốn, không đến Công an phường trình báo, mà giấu kín để trả thù theo kiểu "xã hội đen". Vừa qua, sau khi phục hồi vết thương, đồng thời một tên trong băng bị "Bi Vĩnh" đánh, Sơn "Kon Tum" lên kế hoạch trả thù, quyết một phen sống chết.

Ngay đêm 27/10, hai băng "Bi Vĩnh" và Sơn "Kon Tum" sử dụng nhiều mã tấu, gậy, đá lao vào hỗn chiến nhau, nhưng lực lượng CS113 kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra vụ việc phức tạp.

Sáng 28/10, chúng tôi có mặt tại Bệnh xá Công an tỉnh, hai đồng chí Lê Thanh Sang và Nguyễn Thanh Nguyên đã được y sỹ, bác sỹ ở Bệnh xá băng bó vết thương ở cánh tay và bụng.

Tuy vết thương đau nhức hành hạ, nhưng trên khuôn mặt hai anh luôn tươi cười, khi kể lại sự việc. Thượng sỹ Lê Thanh Sang nói: "Trong lúc bắt đối tượng, do bị thương nên anh em không hoàn thành hết nhiệm vụ bắt nốt tên còn lại, bây giờ nằm Bệnh xá cũng thấy bứt rứt, khó chịu lắm".

Chúng tôi được biết Thượng sỹ Lê Thanh Sang vừa cưới vợ được 5 ngày, nhưng vì đam mê công việc, sau 3 ngày cưới, anh quay lên đơn vị tiếp tục nhận công tác.