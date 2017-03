Hai đàn em của ‘siêu lừa’ thiên thạch ra đầu thú

Liên quan đến chuyên án bắt giữ “siêu lừa” mua bán thiên thạch Lê Văn Huy, hai đối tượng bị truy nã gồm K Thông (27 tuổi) và Hà Khoa (cùng trú Lâm Đồng) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Ninh Thuận.

Theo Thiếu tướng Phi Hùng, bước đầu xác định K Thông tham gia vào hai phi vụ lừa đảo cùng với Huy. Riêng Hà Khoa là đối tượng sát cánh với Huy trong nhiều phi vụ. Hiện “trùm” Huy đã thừa nhận cùng đàn em thực hiện 22 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng. Thiếu tướng Phi Hùng nhận định “nạn nhân của Huy chưa chỉ dừng lại đó, Huy thừa nhận từ năm 1998 đến nay, Huy lừa nhiều quá không nhớ hết…”.

K Thông ra đầu thú tại Công an tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Được biết sáng 8-12, một nạn nhân tên NVM từ Khánh Hòa đến Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) trình báo bị Huy và tám đồng bọn lừa bán thiên thạch chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng tiền cọc của ông.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ những cái chết nghi bị đầu độc của đồng bọn nghi vấn do Huy thực hiện.

Thiếu tướng Phi Hùng cho biết: “Một “siêu lừa”, xảo quyệt như vậy ban chuyên án đã bắt được đó là thành tích đặc biệt xuất sắc. Bộ Công an đang xem xét khen thưởng cho các cán bộ tham gia chuyên án trên…”.

ÁI NHÂN