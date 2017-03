Hai địa phương từ chối 1,5 tỉ đồng đầu tư

Tương tự, UBND huyện Nam Trà My vừa có văn bản gửi UBND tỉnh xin hoàn trả số tiền 500 triệu đồng đầu tư xây dựng trường lớp cho hai xã vùng cao Trà Linh và Trà Cang. Ông Hồ Văn Ni - chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho biết: huyện phải từ chối số tiền nói trên bởi không thể xây phòng học chuẩn ở hai xã này với số tiền như qui định của ngành giáo dục là 80 triệu đồng/phòng học (như ở đồng bằng), do việc vận chuyển vật liệu xây dựng đều phải gùi, cõng với chi phí rất cao.