Hại đời bé 6 tuổi chỉ vì xem phim sex

Ngày 12/12, Tâm phải đứng trước vành móng ngựa do hiếp dâm một bé gái mới 6 tuổi.

Tâm khai, trưa 25/8, sau khi uống rượu trở về nhà thấy bé Linh (6 tuổi) đang xem tivi với em gái của mình, Tâm nảy ra ý định đồi bại. Tâm "điều" em gái ra khỏi nhà. Bóng em chưa đi khuất, Tâm nhanh chóng chốt cửa ra vào, bế Linh lên phản gỗ... Cô bé kêu khóc liền bị gã thanh niên bịt mồm đến chảy máu để thực hiện hành vi đồi bại...

Thấy cháu gái về nhà trong tình trạng bất thường, bà ngoại của Linh gạn hỏi, Linh khóc nức nở: "Thằng Tâm làm cháu bị thế này". Bà hiểu sự tình, chạy sang nhà Tâm nhưng hắn đã hoảng sợ, bỏ trốn ra bờ sông ở gần đó.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi: "Tại sao bị cáo cố hiếp dâm bé gái mới 6 tuổi, chỉ nhỏ bằng em của mình như vậy?". Tâm đáp lý nhí: "Do cháu uống say không làm chủ được bản thân". Tuy nhiên, trước sự truy vấn của chủ tọa: "Vì sao người say lại biết đuổi em gái ra khỏi nhà, đóng cửa cẩn thận trước khi giở trò với nạn nhân", Tâm chỉ biết cúi đầu im lặng.

Khai về cuộc sống của mình, Tâm thú nhận đã bỏ học và lêu lổng suốt 6 năm qua. Việc "chơi" gái mại dâm Tâm cũng từng "thử" vài lần khi được bạn bao tiền; còn rượu "tháng nào cũng uống".

"Bị cáo nhiều lần được bạn cho xem phim sex trên điện thoại di động nên đã áp dụng", Tâm lí nhí.

Là người thân duy nhất tới phiên xử, bố Tâm lặng người khi nghe con nói về "phim sex", "gái mại dâm". Ông thừa nhận, cái nghèo khó ở vùng quê huyện Chương Mỹ đã khiến ông quanh năm đầu tắt mặt tối lo cơm ăn ngày hai bữa không quan tâm chăm sóc, dạy bảo cậu con trai mới lớn.

Luật sư bào chữa của Tâm đã không tốn nhiều thời gian để bào chữa cho cái tội mà theo bà "vừa rất nguy hiểm vừa rất lên án". Nhìn xuống hàng ghế của bố Tâm, vị luật sư nói thẳng: "Lẽ ra bố mẹ phải quan tâm, động viên con học hành, lánh xa những cám dỗ không lành mạnh. Nhiều gia đình còn khó khăn hơn vẫn cố cho con học hành nên người".

Sau hai tiếng xét hỏi, TAND Hà Nội tuyên phạt Tâm 15 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là phạm tội khi chưa thành niên, nhận thức hạn chế, chưa tiền án tiền sự...

Tâm lủi thủi bước lên xe thùng trở về trại giam, bỏ lại đằng sau người cha khắc khổ, dáng đi xiêu vẹo và câu nói của HĐXX: "Không học hành, chơi với đám bạn xấu nên hôm nay phải chịu hậu quả".

Án phạt 15 năm tù sẽ mãi là vết đen trong cuộc đời của bị cáo mới 16 tuổi này.