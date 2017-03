Hai đứa bé “mất tích” đã về nhà an toàn

Trước đó, chiều 20-3, gia đình phát hiện hai cháu đã rời khỏi nhà (phường 13, quận Tân Bình) đi đâu không biết. Sau khi tìm kiếm khắp nơi không thấy, cha của hai cháu đã đến công an trình báo về việc nghi ngờ hai con bị mất tích. Theo trình báo của gia đình, khi đi hai cháu có mang theo hai con heo đất có tiền bên trong. Công an quận Tân Bình đã tung trinh sát hình sự và Công an phường 13 vào cuộc truy tìm...

Một cán bộ khu phố 4, phường 13, quận Tân Bình phát hiện hai cháu và giữ lại, báo cho công an. Trước đó, trưa 21-3, một phụ nữ quen biết với gia đình nhìn thấy hai cháu trên đường Bình Giã đã gọi lại nhưng hai cháu bỏ chạy.

Theo Công an quận Tân Bình, do cháu D. có bài kiểm tra bị điểm thấp, lo sợ bị cha mẹ la rầy nên dắt theo em gái bỏ nhà đi lang thang.

l Cùng ngày, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định xử phạt Trần Trấn Hải (tạm trú phường 2, quận 11) về hành vi báo thông tin giả. Cụ thể, Hải giả vờ bị bắt cóc gây hoang mang cho gia đình đến mức đi trình báo công an. Vào sáng 18-3, Hải tắt máy điện thoại khiến người thân không liên lạc được. Chiều cùng ngày, người nhà của Hải nhận được cuộc gọi từ số máy của Hải nhưng giọng một người đàn ông lạ thông báo: “Hải đang ở đây, tao cho ba ngày thu xếp tiền chuộc cho tao, nếu không sẽ biết hậu quả”. Ngay sau đó, từ số điện thoại của Hải nhắn tới số tiền chuộc cùng địa điểm “85 triệu đồng mang đến Tây Ninh”. Vụ việc Hải bị “bắt cóc, tống tiền” được Công an quận Bình Tân xử lý bước đầu rồi chuyển giao cho Công an quận 11 làm rõ.

Qua biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 11 xác định Hải đang có mặt tại nhà bạn gái ở Đồng Tháp chứ không phải ở Tây Ninh như tin nhắn của “nhóm bắt cóc”. Hải biết công an truy tìm nên đã ra trình diện. Hải thú nhận do buồn cha mình hay cờ bạc, nợ tiền nên Hải tự vẽ ra “kịch bản” bắt cóc để cha Hải quan tâm hơn tới gia đình, con cái, không cờ bạc nữa.

ÁI NHÂN - XUÂN NGỌC