Hai đứa trẻ mồ côi sau cuộc nhậu

Lúc cuộc nhậu gần kết thúc, Phước thèm thuốc và rời bàn nhậu đi mua, nhưng trong lòng luôn hậm hực vì những lời khiêu khích của Triều. Hắn nảy sinh ý định “xử” Triều ngay tại bàn nhậu. Sau đó Phước đi thẳng về nhà và mang theo một con dao thái. Khi trở lại, Phước đã bất ngờ ra tay đâm bạn nhậu của mình, khiến Triều tử vong ngay tại chỗ.



Sự việc xảy ra vào chiều 10-10-2011, khi anh Đỗ Hồng Phương (41 tuổi, ấp Bình Hòa, xã Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương) tổ chức tiệc nhân ngày đầy tháng con mình. Tham gia buổi nhậu ngày hôm đó có Phước và Triều đều là chỗ hàng xóm thân quen. Khi ma men đã ngấm, Phước và Triều lời qua tiếng lại, cự với nhau.



Cuộc đấu khẩu bắt đầu, khi Triều hỏi Phước: “Mày đến đây làm gì?”; Phước trả lời: “Tao đến đây chơi”. Lúc này Triều gằn giọng: “Mày đến đây chơi thì biến đi”. Thấy mình bị xúc phạm, Phước lao vào đánh Triều tới tấp. Hai bên giằng co một hồi lâu thì Phước loạng choạng ngã xuống. Thấy Phước ngã, Triều định lôi dậy đánh tiếp thì được mọi người can ngăn. Cay cú vì bị bạn nhậu làm nhục trước mặt mọi người, Phước chạy về nhà tìm con dao thái quay trở lại bàn nhậu.



Khi Phước quay trở lại bàn nhậu thì Triều hỏi: “Mày đến đây làm gì nữa?”. Phước nói ngay: “Thèm thuốc tao đi mua rồi quay lại không được sao?”. Triều ngà ngà nói tiếp: “Ở đây không có thuốc mày về đi”. Tiếp tục bị ma men hành hạ, hai bên dần to tiếng hơn; mọi người đến can ngăn nhưng không được. Khi cuộc nhậu gần kết thúc, mọi người đã ra về thì Phước tiếp tục tiến lại gần Triều buông lời thách thức: “Có giỏi mày đánh tao lần nữa đi”. Bị khiêu khích, Triều liền lại gần thì bị Phước rút dao làm Triều tử vong tại chỗ. Lúc này anh Phương (chủ nhà) đến can ngăn cũng bị Phước tấn công vào tay, rất may anh chỉ bị thương nhẹ.



Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thuận An đã có mặt tại hiện trường, xác định danh tính nạn nhân là Võ Hải Triều (SN 1980 ) ngụ ấp Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương. Cùng lúc đó Công an Thuận An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Phước để làm rõ hành vi phạm tội của hắn.



Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, do nạn nhân đã ly hôn với vợ. Hai đứa con sinh đôi giống nhau như hai gọt nước của anh Triều là Võ Hai Kiệt và Võ Minh Tấn (7 tuổi) giờ chỉ còn biết bấu víu vào ông bà nội của chúng. Các em còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi mất mát đau thương này. Hậu quả xót đau lòng trên chính là bài học đắt giá cho những kiểu ăn nhậu không biết kềm chế.





Theo Đoàn Tuấn ( CAO)