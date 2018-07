Hai giờ truy bắt tài xế xe tải trong vụ 2 mẹ con chết thảm

Liên quan đến vụ tai nạn ở dốc cầu Cần Thơ khiến hai mẹ con tử vong, chiều tối 9-7, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt được tài xế xe tải trong tai nạn trên. Tài xế này bị bắt giữ tại tỉnh Cà Mau sau hai giờ bỏ chạy.

Theo công an, khoảng 10 giờ 30, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy chở theo 2 con nhỏ (một bé trai một bé gái) lưu thông hướng từ Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi đi đến dốc cầu Cần Thơ thuộc địa phận quận Cái Răng, TP Cần Thơ thì xe chị Phương va chạm với xe tải đi cùng chiều.



Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị Phương và bé gái tử vong, còn bé trai bị thương được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi sự việc xay ra, tài xế đã lái ô tô bỏ trốn.

Qua công tác nắm tình hình và tin tố giác tội phạm, công an quận Cái Răng đã xác định xe tải này biển số 01782, do Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển và phụ xe là Nguyễn Chí Linh (28 tuổi ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Lực lượng công an đã phối hợp với các ngành chức năng thành phố và công an các địa phương truy bắt. Đến 12 giờ 15, Châu được phát hiện tại Cà Mau.

Trong một diễn biến khác, thông tin từ bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết hiện tình trạng sức khỏe của bé bị thương đã ổn định, tỉnh táo.