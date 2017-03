Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thanh Hào, Nguyễn Quốc Duy và Trần Dương Hoàng Phong (đều ngụ khóm 4, P.2, TP.Cao Lãnh).



Theo cơ quan công an, lợi dụng đêm tối, lúc 1 giờ ngày 1.6, 3 đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa hàng điện thoại di động Phương Trinh do chị Hà làm chủ.



Tại đây, cả ba đã lấy trộm 37 ĐTDĐ, một máy tính và một đồng hồ đeo tay; tổng trị giá khoảng 95 triệu đồng.



Nhận được tin báo, chỉ sau 2 giờ truy lùng, cơ quan công an đã xác định được 3 tên trộm táo tợn và tiến hành bắt khẩn cấp, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho chủ sở hữu.



