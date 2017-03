Hai họa sĩ “đại náo” trụ sở công an phường

Thông tin từ cơ quan công an, khoảng 23h45 ngày 16/9, hai họa sĩ B.T.Phương (SN 1961, trú tại quận Đống Đa) và Đ.K.Oanh (SN 1978, trú tại quận Hoàng Mai) đến đập cửa nhà anh Trìu, ở tổ 5 phường Định Công, làm nghề xe ôm, yêu cầu phải chở xe gây mất trật tự công cộng. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, tổ công tác công an phường Định Công đã yêu cầu 2 người này về trụ sở để làm việc.



Tại trụ sở công an, hai họa sĩ này có lời lẽ thách thức đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, là cảnh sát khu vực đang làm nhiệm vụ. Không dừng lại ở đây, họa sĩ Phương đã dùng chân đá và dùng tay đấm vào mặt đồng chí Tuyết gây thương tích. CA phường Định Công đã lập hồ sơ xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, khoảng 21h30 ngày 16/9, ông Trần Văn Kết (SN 1953, ở tổ 21, cụm 3, phường Xuân La, quận Tây Hồ) là bảo vệ dân phố phường Xuân La đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện một nhóm 6 đối tượng nam giới đang gây rối tại quán bia số 48, ngõ 28, phường Xuân La. Khi ông Kết yêu cầu các đối tượng trên giải tán, thì bất ngờ bị ba đối tượng, gồm: Trương Văn Mạnh (SN 1985); Trương Tuấn Anh (SN 1987) và Trương Văn Lăng (SN 1985), đều trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội dùng gậy sắt đánh ông Kết.



Hậu quả làm ông Kết bị gãy xương mu bàn tay trái. Hiện CA quận Tây Hồ đang truy bắt các đối tượng.





Theo Đ.T (VTC News)