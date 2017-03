Hãi hùng cánh tay vấy máu trong thùng xốp

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Tư (51 tuổi, chạy xe ôm, đồng thời phụ quán cà phê của anh Ba Thạch ở trước Bệnh viện Quân y 121- phường Thới Bình, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), vào khoảng 5h sáng 24/12, có một ô tô 7 chỗ biển số 69 ở Cà Mau đỗ lại để hai người đàn ông và một phụ nữ xuống xe, ghé quán anh Thạch uống cà phê rồi thuê ông Tư chở ra bến xe Cần Thơ. Trước khi đi, những người này gửi nhờ ông Tư chiếc thùng xốp và nói rằng vào bệnh viện khám xong tới trưa sẽ ra lấy.



Tuy nhiên, cho tới trưa ngày 25/12 vẫn không có người nào ra nhận lấy thùng hàng. Linh tính mách bảo về một thùng hàng có giá trị hoặc dễ hư hỏng nên ông Tư gọi lãnh đạo nghiệp đoàn là ông Nguyễn Thiện Trí đến chứng kiến kiểm tra thùng hàng. Khi mở ra, mọi người đều thất kinh vì trong đó là cánh tay đầy máu, đứt lìa làm đôi và bốc mùi hôi thối.



Sự việc ngay lập tức được báo cho Công an phường An Lạc, Công an quận Ninh Kiều và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ.



Thông tin trên Dân trí cho biết, công an Q. Ninh Kiều ban đầu xác định cánh tay trên (cắt đứt từ cùi chỏ) là của Ngô Trung Tấn, quê huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Tấn đi làm công cho một tàu đánh cá xa bờ, khi ghé đảo Thổ Chu (Kiên Giang) tiếp nước đá đã bị máy cắt đá nghiền đứt lìa cánh tay. Tấn đã cho ướp đá cánh tay bị đứt vào một thùng xốp để chuyển về bệnh viện 121 nhằm nối lại. Tuy nhiên, khi chuyển về đến vệnh viện quân y 121 (Cần Thơ) thì cánh tay trên đã không còn ghép được nữa nên Tấn đã bỏ cánh tay và đi đến nhà bạn.





Theo Thủy Anh (VNN)