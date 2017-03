Hai hung thủ cướp táo tợn trên đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài

Các đối tượng Hưng và Quảng

Chiều 31-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Đức Quảng (SN 1992) và Nguyễn Đức Hưng (SN 1993), đều trú tại thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, về tội cướp tài sản. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra lúc rạng sáng 27-7-2010.

Nạn nhân của vụ cướp là anh Hà Văn Diện (SN 1984), quê ở Vĩnh Phúc, hiện thuê trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Anh Diện làm nghề sửa chữa điện tự do. Đêm 26-7-2010, anh Diện đi có việc nên về muộn, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh khu nhà trọ ở thôn Bầu, anh Diện đã đến gầm cầu vượt đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, địa phận xã Kim Chung ngủ tạm, chờ trời sáng mới về nhà trọ. Đang ngủ gà, ngủ gật trên chiếc xe máy Honda - Wave Alpha, màu xanh, BKS: 88H2-4197 của mình, anh Diện bỗng giật mình bởi nghe thấy giọng nói của một trong hai nam thanh niên: “Anh có thể cho chúng tôi đi nhờ về thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh không?” - Anh Diện nghĩ người thanh niên này tưởng mình chạy “xe ôm” nên thuê chở, liền trả lời: “Tôi không phải là người hành nghề “xe ôm”, các anh thông cảm”.

Chưa để anh Diện nói dứt câu, một trong hai nam thanh niên lạ cầm trên tay sợi dây bằng chất nhựa dẻo bất ngờ siết cổ anh Diện, đối tượng còn lại đã nhảy lên xe máy của anh Diện nổ máy phóng đi. Anh Diện đã vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của tên cướp, lao vào đẩy đổ chiếc xe máy, làm tên cướp ngã ra đường. Như con thú say mồi, đối tượng đã siết cổ anh Diện tiếp tục lao vào vật lộn với anh, tạo cơ hội cho đồng bọn cướp xe máy phóng ra hướng Quốc lộ 5 kéo dài. Cùng lúc đó, một đối tượng nam thanh niên khác đi chiếc xe máy Honda - Wave Alpha màu đỏ, không rõ biển kiểm soát lao đến để tên đang vật lộn với anh Diện nhảy lên xe phóng mất trên tuyến đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Diện đã đến Đồn Công an Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh trình báo. Vụ việc lập tức được Đồn Công an Bắc Thăng Long phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Anh tổ chức truy xét ngay trong đêm 27-7. Qua rà soát lực lượng Công an phát hiện sự vắng mặt bất thường tại nơi cư trú của 3 đối tượng là Nguyễn Đức Quảng, Nguyễn Đức Hưng và Nguyễn Đình Việt (SN 1995), đều trú tại thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, trong khoảng thời gian xảy ra vụ cướp. Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng 1 chiếc xe máy Honda - Wave Alpha, màu đỏ, BKS: 29Z7-3291 làm phương tiện để lang thang xuống khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung chơi. Tập trung điều tra về 3 đối tượng nghi vấn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh phát hiện ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 1 chiếc xe máy Honda - Wave Alpha, màu xanh, không đeo biển kiểm soát. Bí mật tiếp cận chiếc xe này, lực lượng Công an phát hiện đó là xe tang vật vụ cướp tài sản xảy ra tại gầm cầu vượt đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài vào rạng sáng 27-7.

Xác định rõ 3 đối tượng Quảng, Hưng và Việt liên quan đến vụ cướp, ngày 30-7-2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã khởi tố vụ án và tiến hành bắt giữ Hưng, Quảng tại khu vực thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng về hành vi cướp tài sản. Riêng đối tượng Nguyễn Đình Việt đã vắng mặt khỏi nơi cư trú sau khi vụ án xảy ra. Tại Cơ quan công an, Quảng và Hưng khai đã cùng Việt cướp xe máy của anh Diện. Trước đó, chúng chuẩn bị 1 đoạn dây nhựa dùng làm hung khí để tấn công, uy hiếp anh Diện, rồi cướp xe máy. Sau đó, chúng mang xe về khu vực thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng và tại đây, Hưng đã đề nghị cả bọn cho “mua” lại chiếc xe tang vật để sử dụng. Quảng và Việt đã đồng ý, sau khi cầm của Hưng 1,1 triệu đồng chia nhau. Hưng đã tháo biển kiểm soát thật của xe vứt xuống sông Cà Lồ rồi sử dụng. Công an huyện Đông Anh đã thu hồi tang vật vụ cướp, tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Đình Việt đang bỏ trốn. Ai biết Nguyễn Đình Việt trốn ở đâu, đề nghị báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đông Anh (ĐT: 0.438.833.618 - 0.438.833.619).

Theo Hà Trang (ANTĐ)