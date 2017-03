Hai kẻ ‘ăn bay’ bị bắt quả tang

Đã chuyển giao hai nghi can Nguyễn Văn Vũ và Đỗ Văn Hiếu (cùng ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng tang vật cho Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận, thụ lý điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Đêm 12-4, Vũ và Hiếu vừa ra tay cướp giật túi xách đã bị CSHS truy đuổi bắt giữ.

Hai nghi can Vũ, Hiếu. Ảnh: G.TUỆ

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 20 giờ 30 đêm 12-4, Vũ và Hiếu chạy xe lòng vòng quanh quận Ninh Kiều để chờ cơ hội cướp giật lấy tiền mua ma túy sử dụng. Khi đến đường Trần Bình Trọng (quận Ninh Kiều), phát hiện chị LVNH để túi xách trên yên xe dựng trong nhà, Hiếu nhảy xuống xe chạy vào giật túi xách rồi lao ra xe Vũ đang nổ máy chờ sẵn tháo chạy. Thời điểm này, tổ tuần tra của Đội CSHS đặc nhiệm tuần tra qua phát hiện nên truy đuổi bắt giữ được Hiếu, Vũ cùng phương tiện gây án và tang vật. Tại cơ quan công an, Hiếu, Vũ thừa nhận nghiện ma túy và Hiếu có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, riêng Vũ có hai tiền án, một tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

GIA TUỆ