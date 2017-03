Hai kẻ gây 18 vụ cướp đêm sa lưới

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) vừa khám phá một nhóm cướp giật chuyên hoạt động về đêm và tạm giữ Nguyễn Khánh Điền (tự Xỉn, 20 tuổi) Nguyễn Hữu Chiến (tự Chiến “nẫu”, 19 tuổi) cùng ngụ quận Phú Nhuận để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Qua quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, trưa 18-6 các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã chia làm hai mũi, một mũi bắt giữ Chiến đang điều khiển xe máy hiệu Mio (biển số 51Z2-8255) trên đường Hoàng Sa. Một mũi trinh sát khác ập vào một khách sạn trên đường Phan Đăng Lưu bắt giữ Điền. Sau một đêm khai báo loanh quanh, đến sáng 19-6 Chiến và Điền thừa nhận từng gây ra 18 vụ cướp giật trên địa bàn các quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh..., nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Cả hai thường hoạt động từ khoảng 21 giờ đến rạng sáng hôm sau. Ngoài chiếc xe Mio do hai nghi can vừa cướp được vào sáng 18-6, công an còn thu giữ hai xe máy là phương tiện cả hai dùng đi gây án.

Nguyễn Khánh Điền và Nguyễn Hữu Chiến cùng tang vật được công an thu giữ. Ảnh: CTV

Điền và Chiến khai khoảng 2 giờ ngày 18-6, khi đang rảo trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh), cả hai phát hiện một cô gái trẻ bị ngã xe. Lập tức chúng xông đến cướp xe của nạn nhân rồi tẩu thoát. Qua xác minh, Công an quận Phú Nhuận xác định nạn nhân là chị N. Thời điểm trên, chị N. va chạm với một xe khác và ngã bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, chị N. mới biết bị mất xe cùng một điện thoại di động (trị giá hơn 2 triệu đồng) để trong cốp xe.

Ngoài vụ cướp trên, hai nghi can khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp giật khác nhưng cơ quan công an chưa xác định được nạn nhân. Theo Điền và Chiến, khoảng tháng 3-2014, cả hai giật được túi xách bên trong có 10 triệu đồng của một người đi xe Nouvo ở khu vực ngã ba đường Phạm Văn Đồng. Không lâu sau chúng tiếp tục giật một túi xách của một phụ nữ trên đường Lê Quang Định - Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh) bên trong có 1,1 triệu đồng cùng ĐTDĐ Nokia 1280. Một lần khác, hai đối tượng giật giỏ của một phụ nữ đi xe Wave trên đường Thích Quảng Đức bên trong có 2 triệu đồng.

Chiến và Điền còn khai khoảng nửa tháng trước, một người đang cầm bóp đi bộ trên đường Huỳnh Văn Bánh (Phú Nhuận) trở thành nạn nhân của chúng. Khi mở bóp ra bên trong có 5 triệu đồng. Vài ngày sau, Điền và Chiến giật túi của một người ở khu vực BV quận Phú Nhuận, bên trong túi có hơn 10 triệu đồng, một ĐTDĐ hiệu iPhone 5.

Từ lời khai trên, Công an quận Phú Nhuận đã thu hồi được hai túi xách, hai ĐTDĐ và 4 triệu đồng của các nạn nhân. Cơ quan công an kêu gọi ai từng bị Điền và Chiến cướp giật tài sản với các đặc điểm mô tả như trên, thì liên hệ Công an quận Phú Nhuận gặp điều tra viên Ngô Gia Tú để cung cấp thông tin.

HOÀNG TUYẾT