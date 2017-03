Hai kẻ trộm chó đánh trọng thương một học sinh

Ngày 14-8, ông Nguyễn Xuân Văn, Trưởng Công an xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), cho biết đang phối hợp cùng Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc truy bắt hai kẻ trộm chó đánh em Lê Văn An (18 tuổi, học lớp 12, trú xóm Thái Cát, xã Nghi Thái) bất tỉnh.

Trước đó, chiều 12-8, người dân xóm Thái Quang (xã Nghi Thái) phát hiện hai thanh niên đi xe máy mang theo cần câu chó để trộm chó. Do đó, người dân tri hô và đuổi bắt hai "cẩu tặc".



Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Hai tên này tháo chạy tới cầu Thủy Lợi bắc qua kênh nước ở xóm Thạch Quảng thì gặp em An. Nghi ngờ em An chặn đường để bắt, hai "cẩu tặc" dùng gậy sắt tấn công vào đầu An khiến em ngã xuống mương nước. An bất tỉnh, hai kẻ nói trên tiếp tục bỏ chạy.



Người dân đuổi theo và phát hiện An đang nằm ở mương nước nên đã đưa đi cấp cứu. Do bị móp sọ nên An được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị. Được biết, sức khỏe hiện tại của An rất yếu.