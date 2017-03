Hai kỹ sư bị côn đồ chém trọng thương

Theo Đông Hà (TTO)

Hai người này là kỹ sư của các công ty đang đóng, sơn một con tàu tại KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu .Anh Hiếu bị chém hai nhát sau lưng, một nhát vào bắp cánh tay phải, với thương tích khá nặng.Còn anh Ánh bị chém đứt 2/3 khuỷu tay phải, đứt gân, dây thần kinh.Theo lời kể của anh Đặng Ánh cho biết, vào thời điểm trên họ đang ngồi uống cà phê bên vỉa hè để chờ xe đến đón đi Nha Trang. Lúc này có một người đi ngang qua mà anh Ánh chỉ nghĩ đó là người đi đường, rồi người này quay lại rút dao chém từ phía sau lưng anh Hiếu. Chém xong anh Hiếu, đối tượng này xông đến chém tiếp anh Ánh. Sau đó, đối tượng này bỏ chạy.Anh Hiếu cho hay, cách đây 10 ngày anh đã nhận được hai tin nhắn kiểu “cảnh cáo”, “đe dọa” từ một số điện thoại.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Rạch Dừa đã tìm hiểu, ghi nhận sự việc, ghi lời khai của các nạn nhân.Một lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu cho biết, sau khi công an phường hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an TP Vũng Tàu sẽ thụ lý điều tra vụ việc.