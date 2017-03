Hai ma men bắt cóc thiếu nữ đi bộ một mình

Chiều 24/8, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã bắt được đối tượng Đặng Hùng Cường (SN 1993, trú thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) có lệnh truy nã của công an TP Quy Nhơn về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, đối tượng Lê Tuấn Anh (SN 1994, ở phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) đã bỏ trốn. Hiện công an TP Quy Nhơn đang truy bắt để xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Đặng Hùng Cường tại cơ quan công an - Ảnh: Doãn Công



Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào tối 17/4, sau khi cùng bạn bè chén chú, chén anh tại một nhà người bạn ở TP Quy Nhơn, Cường và Tuấn Anh điều khiển xe mô tô dạo trên đường tìm các cô gái để trêu ghẹo.

Khi đến gần bến xe Quy Nhơn, thấy chị Đinh Thị H. đang bộ đi trên đường, cả hai đến gần tán tỉnh, rủ Hương đi nhậu cùng nhưng bị từ chối. Không để thiếu nữ bỏ chạy, 2 đối tượng liền bắt H. đưa lên xe chở đi. Đi đường vài trăm mét, H. kháng cự quyết liệt đã thoát khỏi sự khống chế của 2 tên ma men.

Sau khi thoát thân, H. lập tức báo ngay cho công an thành phố Quy Nhơn xử lý. Tuy nhiên, trong lúc công an TP Quy Nhơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ, đối tượng Đặng Hùng Cường đã bỏ trốn và đã bị truy nã.

Đến chiều 23/8, khi vừa xuất hiện tại xã Mỹ Hiệp, Cường đã bị công an huyện Phù Mỹ tóm gọn, giao cho công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra xử lý.

Theo Doãn Công (Dân trí)