Hai mạng người đổi một con chó

Sáng 17-7, ông Đặng Bá Hồng, Trưởng Công an xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào khoảng 13 giờ ngày 15-7, tại thôn Yên Lạc 2, xã Vĩnh Ninh, 2 kẻ trộm chó vừa bắt được 1 con chó thì bị người dân phát hiện. Khi bị truy đuổi, 2 cẩu tặc đã lao xe xuống bờ sông Mã rồi nhảy xuống. Tuy nhiên, do nước lớn, cả 2 bơi ra giữa dòng đã bị nước cuốn, trôi mất xác.



Công an xã đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, 17-7, người dân phát hiện xác người nổi lên trên sông, đoạn qua huyện Yên Định.

Hai người này được xác định là Lê Văn Thành (SN 1996) và Ngô Văn Ngọc (SN 1994), cùng ngụ huyện Yên Định.

Hiện 2 người chết đã được người nhà đưa về quê mai táng. Hiện 2 người chết đã được người nhà đưa về quê mai táng.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)